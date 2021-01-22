Среди жителей Вологды объявили конкурс на лучшую снежную фигуру

Игорь Макаровский 6 лет украшает снежными скульптурами детский сад № 66 «Петушок» Фото: Вологда РФ

В Вологде стартовал городской конкурс снежных фигур «Снежная крепость», который пройдет вплоть до 26 февраля. Организатором выступила Ассоциация организаций ТОС - мероприятие проводится с 2011 года. Работы принимаются по номинациям «Лучшая снежная крепость», «Лучшая снежная фигура, композиция фигур», «Лучший снежный кадр» (фотоконкурс). К участию приглашаются организации, инициативные группы ТОС, представители советов многоквартирных домов, товариществ и все желающие. Фотографии принимаются по электронной почте atos-vologda@mail.ru, вопросы можно задавать по телефону 75-22-81. Итоги подведут на Масленицу.

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«В этом году выпало много снега, так что работы могут получиться замечательные. Комиссия оценит работы по таким критериям, как архитектурное оформление снежных сооружений, сложность и техническое мастерство исполнения, законченность композиции, оригинальность, творческое исполнение и прочее», - рассказала директор Центра по работе с населением Елена Громова.

- Фото: администрация города Вологды

Один из вологжан, Игорь Макаровский, создаёт снежные фигуры уже не первый год - с 2014 он радует своим творчеством воспитанников детского сада №66 "Петушок", что на улице Чернышевского. Дети и их родители в восторге! «Изготовлять снежные фигуры я начал, когда еще проживал в Рыбкино, участвовал в различных конкурсах. Затем познакомился с родительницей из этого детского сада, и с тех пор делаю скульптуры для детей. У меня нет художественного образования, но рисую, вырезаю и леплю с детства», - пояснил мастер.

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Вдохновение творческий вологжанин черпает из сказок и мультфильмов. На изготовление фигуры требуется день-два, снег, вода и краски (гуашь или акварель). Лишние объемы убирает мастерком или пилкой. На данный момент детский садик украшают 9 снежных скульптур.

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