В коронавирусный моногоспиталь Вологды установят кислородную станцию

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В Вологодской городской больнице №1, в которой сейчас размещается коронавирусный моногоспиталь, решили установить кислородную станцию. Об этом рассказал главврач медучреждения. На площадках уже стоят кислородные концентраторы «ПроВита» производительностью 800 л/мин, они ждут пусконаладочных работ. По словам Павла Шепринского, кислородная станция даст уверенность в завтрашнем дне и снизит затраты на кислород в баллонах. Потребление жизненно необходимого газа значительно выросло в 4 раза за последние месяцы. Теперь медики смогут иметь резерв кислорода для палат интенсивной терапии и для пациентов на кислородотерапии.

Напомним, дежурный врач моногоспиталя Ростова утверждает, что за ночь 12 октября практически одномоментно погибли 13 пациентов из-за перебоев с кислородом в баллонах. В Забайкалье украли трубу, по которой подавался газ.