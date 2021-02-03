Череповецкий школьник напал на учителя: на него натравили полицию

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В Череповецкой школе №18 на улице Чкалова, 20а учащийся толкнул учительницу. В ответ на агрессию ребенка взрослые вызвали полицию. Как оказалось, не в первый раз.

14-летний школьник из неблагополучной семьи, второгодник, учится в пятом классе. Как разъяснила директриса школы, ученик не явился на урок - в класс не зашел, а просьбу пройти в кабинет проигнорировал. Позже объяснил, что был занят. В столовой, когда к нему подошел педагог, отреагировал агрессивно и даже толкнул учителя в присутствии детей. По данным руководства школы, у пострадавшей остались следы удара, а правоохранителей вызвали, т.к. школьник начал ругаться и с остальными.

Подросток плохо отреагировал на наряд полиции: стал выражаться матом. Череповчанина доставили в первый отдел, где провели с ним беседу. Он уже состоит в комиссии по делам несовершеннолетних за другие административные правонарушения.