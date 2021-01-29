Силовики предупредили вологжан об ответственности за участие в несанкционированных акциях

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Силовики предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Управление МВД по Вологодской области направило в сми региона пресс-релиз. В нем разъяснена ответственность за участие граждан в несанкционированных акциях, а также призыв к соблюдению действующего законодательства. В частности, полицейские призывают "не реагировать на побуждения к участию в незаконных шествиях и акциях, нарушающих общественный порядок. Также просим уважать права других граждан и не допускать порчи имущества. Предупреждаем, что за все нарушения законодательства виновные будут привлекаться к уголовной и административной ответственности".

Напомним, в Вологде, в гайд-парке на улице Воровского разрешено собираться без уведомления властей. Для митингов в других местах обязательно разрешение властей, которое выдается по письменному заявлению организаторов.

После митинга 23 января подросток краской из баллончика написал нецензурщину на здании правительства области. Его вычислили.