Железнодорожники закрывают билетные кассы на Вологодчине

Харовск - город железнодорожников. Фото: Правительство Вологодской области

На станции Харовская Вологодской области железнодорожники закрыли билетную кассу. Железные дороги снова намерены сэкономить на обслуживании пассажирских перевозок.

Харовчане возмущены нововведением: оптимизация делает железную дорогу еще менее доступной. Ранее сократили количество пригородных поездов - областное правительство не могли найти общий язык с перевозчиками. Сейчас - новая напасть.

Поездок у харовчан меньше не будет - ведь ездить приходится и на лечение, и на обследование. и за покупками, и к родным. Но приобретать билеты харовчанам предлагается дистанционно: либо на сайте компании «Российские железные дороги», либо по специальному телефонному номеру.

Как сообщает районная газета "Призыв", возмущенные жители района обратились в редакцию: не у всех есть возможность оплатить проезд через интернет или заказать билеты по телефону. Как стало известно «Призыву», кассу закрыли в связи с нерентабельностью.

– В условиях пандемии наиболее значительное снижение объемов пришлось на малодеятельные билетные кассы, в том числе на билетную кассу станции Харовская, – пояснил начальник Северного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» в г. Ярославле Николай Макаров.

В сутки, по его словам, на поезда дальнего следования на станции Харовская в 2020 году продавались 11 проездных документов. В 2019 году эта цифра составляла 25 билетов. Так что харовская касса была признана "малодеятельным пунктом продажи" и "в связи с низкими объемами оформленных проездных документов и невозможностью дальнейшего содержания нерентабельных билетных касс АО «Федеральная пассажирская компания» вынуждена проводить работу по закрытию..." - приводит районное издание слова железнодорожника.

Глава района Ольга Миролюбова возмущена:

– На территории Харовского района проживает более 13 тысяч человек. Закрытие железнодорожной билетной кассы повлечет неудобства и дополнительные расходы для всех категорий граждан.

Она сообщила, что Харовский район обеспечен бесперебойной работой сети Интернет не в полном объеме. А большое количество людей старшего поколения просто не имеет навыков работы в интернете.

- Ни касс, ни интернетав Харовске! Не могла как-то вызвать экстренные службы - телефон пытался определить мое местоположение, а сети не было. И была -то не в деревне, а на границе города, - возмущена нововведениями тезка главы города, жительница Вологды. - Харовск начинался как железнодорожная станция. И железнодорожники так поступают с местным населением! Сначала допустили пересадку с пригородных поездов на автомобили, на автобусы, сократив электрички. Это же небезопасно! И вот - новый шаг.

"Покупка билетов в поезде не может быть альтернативой билетной кассе, поскольку исключает возможность предварительной покупки и оплаты билетов наличными деньгами на поезда дальнего следования..."- уверена Ольга Миролюбова. Глава района обратилась к железнодорожникам, чтобы они еще раз вернулись к вопросу и не посягали на права харовчан.