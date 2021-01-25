Мэр города принял решение оставить звездное небо над Каменным мостом

Иллюминацию над Каменным мостом смонтировали в декабре 2020 года. Фото: Иван Чухнин

В Вологде окончательно решена судьба праздничной подсветки над Каменным мостом - так называемого "звездного неба".

Как рассказал глава города Вологды Сергей Воропанов во время прямого эфира ВКонтакте, сейчас ведется демонтаж новогодних украшений, уборка елок.Но украшение "звездное небо" решили не трогать. Потому что иллюминация делает город вечером значительно красивее. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии вологжан и гостей города в соцсетях. Кроме того, в декабре, при его монтаже пришлось выполнить сложные работы, так что спустя месяц нет особого смысла все демонтировать. Поэтому звездное небо над городом останется. Также будут оставлены некоторые гирлянды на деревьях вдоль улицы Октябрьской.