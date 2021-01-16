Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области поделилась видео участия пожарных в #дубакчеллендж. Такой челлендж запустили несколько лет назад в сибирских регионах, когда настали особенно злые морозы. Участники выплескивают кипяток в воздух и тот за доли секунды превращается в снег.Вологодские спасатели воспользовались небывалыми холодами и тоже сняли ролик. Стоит помнить, что мероприятие может оказаться опасным - необходима низкая температура воздуха и осторожность.Сегодня, 16 января, в областной столице днем держалась температура -21°C, по данным Gismeteo такая погода ощущается на все -30°C. Ночью 13 января в Вологде на метеостанции «Семенково-2» зафиксировали температуру -38,6°C по Цельсию. Подобное похолодание было в 2017 году, столбики термометров опустились до -36°C, об этом сообщает в Вологодский гидрометцентр.Абсолютный минимум в областной столице зафиксировали 16 января 1940 года -47,1°C. В 1987 году температура опускалась до -46,5°C. В конце января 1954 и 1985 годов было около -34-38°C. По словам синоптиков, такие морозы год от года вполне нормальное явление.