Жители Вологодской области присоединились к зимней акции \\"Дубак-челлендж\\". Стартовал он еще в 2019 году в сибирских регионах, когда нагрянули суровые морозы. Челлендж заключается в том, что кипящую воду выплескивают в воздух - при очень низких темературах горячая вода моментально превращается в снег.Такое мероприятие выглядит очень опасным: сначала надо все-таки проверить, подходит ли температура для подобного фокуса. Если же эксперимент не удастся, можно получить кипятком в лицо - это грозит мучительными ожогами.Моментальное замерзание кипятка на морозе обосновывают парадоксом Мпембы - африканского школьника. Он заметил, что горячее мороженое застывает быстрее, чем холодное.