Где в Вологде купить елку?

На Старом рынке: праздничный товар вам вот так упакуют. Фото: администрация города Вологды

С 15 декабря в Вологде можно купить живую ель. В областной столице открылось две точки продажи: на Торговой площади и на улице Ленинградской, 134

К концу декабря развернутся и другие елочные базары. А пока Департамент экономического развития Администрации Вологды продолжает прием заявок от предпринимателей, которые желают предложить горожанам елки: для них определено 19 точек продажи.

" В прошлом году места размещения базаров разыгрывались на аукционах. В этом году действует заявительный принцип. Предприниматели могут заявиться на любую из точек, на каждом из них будет предусмотрено место для нескольких предпринимателей", - сообщает администрация города. На сегодняшний день заключено 10 таких договоров. Заявки от участников принимаются через портал Госуслуг. Срок рассмотрения - 5 дней.

Задать вопросы можно по телефону: 72-46-4,76-91-27. С 19 декабря начнут работу базары на перекрестке улиц Псковской и Ленинградской, на площадке по адресу ул. Конева, 6-8. Средняя стоимость дерева- 500-600 рублей, но цена зависит от высоты и пушистости ели. У продавцов должны быть два документа: порубочные билеты или договор купли-продажи, а также договор с Администрацией города Вологды.

Напомним, за незаконную рубку хвойного молодняка предусмотрена административная ответственность от 3 до 4 тысяч рублей.