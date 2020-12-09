Три иномарки столкнулись на улице Ленинградской в Вологде

Фото : ГИБДД, г.Вологда.

Фото: ГИБДД г.Вологда

В Вологде на перекрестке улиц Ленинградская и Новгородская произошло ДТП. Столкновение произошло около 8 часов вечера.

Фото: ГИБДД г.Вологда.

По предварительным данным 25-летний водитель за рулем "Киа Рио" при повороте налево по зеленому сигналу светофора на улицу Новгородскую не уступил дорогу "Тойоте Авенсис" под управлением 26-летнего мужчины.

От удара "Тойоту" вынесло на встречку, где двигалась Шевроле Лачети, которой управляла 36-летняя женщина.

В результате ДТП травмы получили трое человек: водитель "Кио Рио", 65-летняя пассажирка и водитель "Тойоты". Однако госпитализирован был лишь водитель "Тойоты". Автомобили получили серьезные кузовные повреждения