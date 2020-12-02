Губернатор ответит на вопросы вологжан о ситуации с коронавирусом

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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ответит на вопросы вологжан в эфире передачи «Поокаем в сети». Программа пройдет 3 декабря в 18:30 в соцсети ВКонтакте в официальной группе Правительства области.

Вопросы уже сейчас может оставить любой желающий в комментариях к посту. Глава региона собирается поговорить о проблемах здравоохранения, дорожного хозяйства, образования в период пандемии.

Сейчас в Вологодской области тяжелая ситуация с коронавирусом, местные жители жалуются на неисполнение приказов президента: на проблематичность получения теста на коронавирус, лекарств, медицинской помощи, на плохую организацию здравоохранения в целом, и это несмотря на полугодовую подготовку. Остро стоит вопрос дистанционного обучения. Кроме того, вологжан беспокоит статистика по погибшим и заболевшим COVID-19. В последнее время подробности по муниципалитетам перестали публиковать из-за серьезных расхождений, зато ежедневно фиксируется 4-14 смертей и по три сотни зараженных.