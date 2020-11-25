Вологодчина замерла в ожидании новых коронавирусных ограничений

Болельщики могут остаться без зрелищ. Фото: ХК СЕВЕРСТАЛЬ

В Вологодской области зафиксирован взрывной рост заболеваемости и смертности из-за коронавируса. Сегодня пресс-служба губернатора анонсирует заседание оперативного штаба, где могут быть приняты меры по ужесточению режима.

Заседания ждут, например, болельщики "Северстали" - продажу билетов на матч с питерским СКА, который долженапройти 26 ноября, временно приостановили. Заседание оперштаба области назначено на 16 часов 25 ноября. Информация о новых ограничениях, если они будут, появится около 17:00.

Как сообщала "Комсомолка", индекс распространения коронавируснй инфекции в регионе сегодня один из самых высоких в стране. Вологодскую область обогнала лишь Чукотка. Напомним, этот показатель имеет решающее значение для введения режимов ограничения.