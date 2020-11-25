Вологодская область вышла на второе место в стране по индексу распространения коронавируса

В Вологодской области заболеваемость резко пошла вверх.

Вологодская область, согласно федеральной статистике, вышла на второе место по индексу распространения коронавируса. Он составил 1,35. Выше только на Чукотке - 1, 90. Третье место - у Петербурга с показателем 1,30. Далее идет Чечня - 1, 24.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток. Коэффициент распространения коронавируса используется для принятия решений о переходе к первому, второму или третьему этапу снятия ограничений.

Напомним, Вологодская область прекратила публиковать данные по коронавирусу. Согласно официальной статистике федерального центра, заболеваемость, а особенно смертность, в регионе резко пошли вверх. В регионе второй день умирает от коронавируса по 10 человек.