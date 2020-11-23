Губернатор разъяснил проблемы расхождения статистики по коронавирусу

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Глава Вологодской области решил объяснить расхождения статистики по COVID-19. Бдительные вологжане заметили, что количество заболевших по региону уже меньше, чем количество пациентов коронавирусных моногоспиталей. После этого, с выходных публиковать подробную статистику перестали.

Губернатор объяснил расхождение цифр тем, что данные поступают из разных источников (главврачи медучреждений, департамент здравоохранения Вологодской области, региональное отделение Роспотребнадзора), некоторые с задержкой из-за разной методики сбора.

«Свести воедино эти данные и дать объективную картину — это задача, которую я сейчас поставил, чтобы не было разночтений. Кроме этого, и по умершим у нас должна быть объективная статистика, так как на уровне департамента здравоохранения работает комиссия, которая принимает решение по причине смертности: или это различные заболевания, или ковид. Мы усиливаем работу этой комиссии, она должна быть публичной», - заявил Олег Кувшинников.