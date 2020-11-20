В Вологде тепла лишилась 41 тысяча вологжан: МЧС предупредило о самостоятельном обогреве

Люди остались без тепла

В Вологде после взрыва в котельной на территории подшипникового завода более 41 тысячи вологжан лишились тепла. В списке отключенных значатся 5 больниц, 294 жилых здания, 95 административных. Управление МЧС начало рассылать смс жителям областной столицы: "В связи с аварийной ситуацией на западной котельной г. Вологда приостановлена подача теплоносителя. Будьте бдительны, сохраняйте тепло в квартирах".

Спасатели распространили памятку о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Есть опасения, что озябшие вологжане вызовут всплеск пожаров и несчастных случаев. Сотрудники МЧС напоминают, что отапливать квартиру с помощью газовой плиты, которая не предназначена для этого, опасно для жизни и здоровья.

Соблюдайте правила пожарной безопасности Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В 2020 году беда действительно не пришла одна. Вологжане пытаются не болеть, но тут взрывается котельная...

К 4 часам дня будет собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям в Администрации города. Губернатор пообещал, что будет запущен резервный котел.

По словам мэра, котельная получила паспорт готовности к работе в осенне-зимний период.