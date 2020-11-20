Губернатор назвал причины взрыва на заводе в Вологде

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Губернатор Вологодчины выехал на Вологодский подшипниковый завод. Сегодня утром там рухнула 40-метровая кирпичная труба. По официальным данным, пострадавших не обнаружено. От тепла, на данный момент, отрезана 41 тысяча вологжан.

Олег Кувшинников прокомментировал сложившуюся ситуацию словами "Беспокоиться нечего". Глава региона заявил, что рециркуляция теплоносителя в район ВПЗ не нарушена. Резервный котел большой мощности запустят в ближайшее время и обеспечат устойчивое теплоснабжение.

Глава региона даже назвал причину хлопка - из-за неисправности газового оборудования взорвался водогрейный котел, в результате и упала дымовая труба.

Специалисты проверили концентрацию газа (подробнее о событии в нашей статье)