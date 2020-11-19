В Соколе мужчина с ножом напал на микрофинансовую организацию

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В городе Соколе Вологодской области мужчина с ножом ворвался в офис микрофинансовой организации и потребовал отдать ему все деньги. В ответ сотрудница начала кричать и нажала на тревожную кнопку. ЧП произошло на улице Добролюбова.

Как сообщила пресс-служба УМВД, налетчик испугался, что его схватят, и скрылся. Однако, неопытный преступник засветился на камерах видеонаблюдения. Полицейским удалось быстро отыскать подозреваемого. Им оказался 23-летний ранее судимый местный житель. Мужчина признался в совершении преступления после допроса.

Оказалось, что неудачливому грабителю рассказал о таком методе получения денег бывший сокамерник. Сокольчанина не смутило, что его "наставник" сидел в тюрьме за аналогичное преступление. Теперь задержанному грозит 10 лет лишения со штрафом до 1 миллиона рублей.

Напомним, 17 ноября в Вологде на улице Ленинградской ограбили офис Совкомбанка. Преступники унесли 400 тысяч рублей. Их пока не нашли.