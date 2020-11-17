В Вологде двое неизвестных ограбили отделение банка

В Вологде сегодня с утра ограбили банк. Два неизвестных ворвались в офис, находящийся на первом этаже офис-центра на пересечении улиц Ленинградской и Петина и забрали наличные.

Как сообщает УМВД Вологодской области, инцидент случился 17 ноября вскоре после открытия банка. Звонок в полицию раздался в 9:30. Улов налетчиков не разглашается.

Как уточнили в УМВД, нападение произошло на Ленинградской, 71. Налетчиков было двое. На перекрестке круглосуточно ведется видеонаблюдение.

На месте работает оперативно-следственная группа.