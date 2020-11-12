В Вологодской области приостановлена плановая медицинская помощь

Скорая помощь принимает в 10 раз больше вызовов, чем до пандемии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор области Олег Кувшинников поддержал предложение приостановить плановую медицинскую помощь. Ограничения не коснутся экстренной, высокотехнологичной медицинской помощи, а также медицинской помощи, отсрочка оказания которой может привести к ухудшению состояния здоровья пациента, с заболеваниями, входящими в перечень социально значимых и заболеваний, представляющих опасность для окружающих

Сейчас работа моногоспитателей и скорой помощи находится на пределе.

По словам Сергея Бутакова, начальника областного департамента здравоохранения, приостановка плановой медицинской помощи будет носить временный характер. Это будет сделано для снижения риска инфицирования при посещении медучреждений, для высвобождения медиков для формирования резерва для работы с COVID-19 в моногоспиталях и амбулаторно-поликлиническом звене.

Плановая медпомощь будет прекращена в амбулаторно-поликлинической сети и в стационарных медицинских учреждениях региона.