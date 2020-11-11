В Вологде подожгли дом на проспекте Победы

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице минувшим вечером неизвестные подожгли (либо неосторожно обращались с огнем, что повлекло за собой возгорание) деревянный дом. Рубленное одноэтажное здание, расположенное по адресу проспект Победы,117, ранее уже горело. Площадь пожара составила 70 м.кв. Больше всего пострадала кровля и внутренняя отделка.

Пресс-служба Вологодского МЧС сообщила, что на ликвидацию возгорания выехали 16 человек личного состава и 5 единиц техники.

За вечер на Вологодчине успел сгореть дачный домик на улице Белоризцев и полуразрушенный дом на улице Советской в Вохтоге Грязовецкого района.

Аварийные дома в Вологодской области должны будут снести.