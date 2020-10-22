Под Вологдой опознают женщину, попавшую под автомобиль

ЧП произошло в сумерки. Фото: пресс-служба областного УМВД.

На подъезде к Вологде сбита женщина. ДТП произошло около 17:30 на 10 километре автодороги Вологда-Норобово.

Водитель 1992 года рождения на автомобиле ВАЗ-2115, двигаясь со стороны Вологды, совершил наезд на женщину - ее личность устанавливается. По словам водителя, она перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения легковушки. Так как это произошло на неосвещенном участке дороги, а женщина была без световозвращающих элементов, молодой человек вовремя ее не заметил. В результате пешеход погибла на месте. Обстоятельства происшествия будут уточняться.