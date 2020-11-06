Барнаульский поезд задымился в Бабаевском районе Вологодчины

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологодской области задымился грузовой вагон со жмыхом. Поезд следовал со станции Барнаул на станцию Мурманские Ворота. Пожар в 3 квадратных метра заметили на станции Тимошкино в Бабаевском районе. ЧП произошло 4 ноября около 3 часов дня. Повреждено 35 тонн жмыха и пол вагона. Ликвидировать пожар выехали 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

О подобном происшествии Комсомолка уже сообщала на этой неделе. В Волховстрое задымился бабаевский вагон со жмыхом. В обоих случаях предполагается, что была нарушена технология просушки жмыха: это вызвало повышение температуры и тление.