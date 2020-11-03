В Волховстрое задымился вагон с 65 тоннами жмыха

Задымился вагон, перевозивший 65 тонн зернового жмыха со станции Бабаево в Волхов.

Об инциденте сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. дым увидели на станции Волховстрой.

«31 октября около 22:00 часов вечера на станции Волховстрой в одном из вагонов с зерновым жмыхом грузового поезда, следовавшего из города Бабаево Вологодской области на Волховский комбикормовый завод, произошло задымление. Вагон был отцеплен, очаг задымления локализован, пострадавших нет», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта в связи с задымлением грузового вагона поезда.