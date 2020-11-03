В Вологодском драматическом театре отменены 9 спектаклей подряд

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Многие актеры ушли на больничный. Вологодский областной драматический театр сообщил о приостановке показов из-за болезни актеров.

«Уважаемые зрители! Показы спектаклей Вологодского драматического театра приостановлены с 4 ноября до 15 ноября 2020 года в связи с болезнью артистов труппы», - такое сообщение появилось в группе театра ВКонтакте.

Сразу несколько человек заболели, так что руководство приняло решение отменить постановки до середины ноября.

Репертуар обычно выстраивается таким образом, чтобы заболевшего актера можно было заменить другим, или заменить спектакль на другой. Но тут подряд снято сразу 9 спектаклей. В театре сообщили, что даты переноса спектаклей будут объявлены позднее. Ранее приобретенные билеты на перенесенные спектакли действительны.

"Мы расстроены такими новостями, но надеемся на ваше понимание. Берегите себя и будьте здоровы!" - такой фразой заканчивается сообщение о паузе в работе театра.