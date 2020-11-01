В Вологде депутат Олег Графинов организовал честные выборы

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"Свободно, открыто, справедливо, демократично!",- девиз выборов в Среднем Посаде Вологды. Вымышленный депутат Олег Графинов выпустил очередной сатирический ролик. Как мы уже сообщали, на набережной Вологды кто-то установил кованую урну на пне и посвятил ее председателю Центральной избирательной комиссии России Элле Памфиловой. Чиновница успешно провела голосование по поправкам в Конституцию и обнулению сроков президента.

Бросить бюллетень в урну для голосования можно 24 часа в сутки, ведь, по мнению Олега Графинова, люди могут работать и 364 дня в году - необходимо дать им возможность сделать выбор. По утверждению политика, на инновационную урну потратили 150 млн рублей. Как всегда установкой занимался подрядчик "Ханурик Строй".