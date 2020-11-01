В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой

Фото: группа "Онлайн Вологда" ВКонтакте".

В Вологде на набережной появился пень имени Эллы Памфиловой. Табличка "Пень им.Эллы Памфиловой" украсила старый пень, на который водружена кованая урна.

Арт-объект появился возле дрожки - любимого места прогулок горожан и туристов. Появились предположения, что арт-объект посвящен председателю центральной избирательной комиссии страны. Напомним, во время всенародного голосования процесс голосования проходили во дворах, на детских площадках и даже на пнях спиленных деревьев.

Установка арт-объекта не была согласована с властям, так что скорее всего его уберут.

"Гуляющим по набережной урна понравилась. В комментариях пишут, что стало куда хотя бы выбросить мусор," - пишет портал Город Во.