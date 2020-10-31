В Вологде вандалы испортили портрет-граффити Василия Белова

Фото выложил Максим Выдров

В Вологде двое неизвестных испортили пятиметровый портрет великого вологодского писателя Василия Белова, который выполнил дизайнер интерьеров Олег Иванов на фестивале граффити "Водники - фестиваль талантов". Рисунок размещен во дворе дома №27 по Фрязиновской.

"Мамкиных Бэнкси" разыскивают правоохранители. Акт вандализма попал на камеры видеонаблюдения 31 октября в час ночи. Если вы узнали вредителей, просьба сообщить о них в полицию. Один из мальчиков был вероятно в жилетке или куртке (похоже что с темными и светлыми частями) с капюшоном и черных узких штанах, второй в короткой темной куртке, свободных штанах, темной шапке, черной маске.

Кадры с камер

Вандалы написали несколько нецензурных надписей на портрете. Среди них: [нам не нужна] ЕР, "хорошо, что я умер", "граффити - это улицы, а не ваш [ругань] Белов". При этом сами "огорченные искусствоведы" нарисовали руки на уровне мастерства дошкольника. Вряд ли они получают по ИЗО выше тройки...

Кто знает, возможно вандализм - это крик о помощи, о недостатке бесплатных развивающих кружков для детей (об этом ежедневно пишут в комментариях в соцсети на страничках губернатора и мэров). А может просто работа хулиганов не прошла на фестиваль граффити и обиженные художники решили отомстить...