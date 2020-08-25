В Вологде появился портрет Василия Белова на стене дома

Фото: страница Максима Выдрова "ВКонтакте".

5-метровый портрет Василия Белова появился в Вологде на стене одного из многоквартирных домов. Это стало возможным благодаря фестивалю граффити, посвященного Дню государственного флага.

Как оказалось, во дворе дома 27- а на улице Фрязиновской целый день работал вологодский художник Олег Иванов. В миру он дизайнер интерьеров, но тут решил поработать на любимый город. Получился даже не портрет, а многоплановая композиция, посвященная творчеству Василия Белова.

"Работа Олега - это шедевр! Обязательно приходите посмотреть,"- в восторге от граффити один из организаторов фестиваля - Максим Выдров.

Напомним. Фестиваль граффити - это один из этапов проекта "Водники - фестиваль талантов", разработанный Молодежным территориальным советом "Водники".