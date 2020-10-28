Вологжанам придется носить маску в лифтах, такси и на парковках

- Фото: Правительство Вологодской области

На оперативном совещании Правительства Вологодской области по коронавирусу приняли решение с 28 октября предписать вологжанам носить маски в лифтах, на парковках и в такси, как и в других общественных местах. В регионе тяжелая ситуация с количеством заболевших, экстренно открылся дополнительный моногоспиталь в областной столице, до этого вологжане лежали в коридорах больницы.

Кроме того, людям старше 65 лет или болеющим хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, органов дыхания или диабетом) предписали перейти в режим самоизоляции, за исключением крайней необходимости выхода из дома. Попросить приобрести продукты и медикаменты советуют родственников или волонтеров. В Вологде заявку для волонтерского центра можно оставить по телефону 8-800-302-16-17.

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