Вологжанин нашел челюсть мамонта в устье реки

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Вологжанин нашел часть животного, вымершего тысячи лет назад. Житель Нюксенского района Вологодской области обнаружил в устье реки Кочевала фрагмент мамонта. Нижняя челюсть с гигантским зубом лежала в 18 км от селя Нюксеница. Юрий Попов передал необычную находку Нюксенскому краеведческому музею.

В местном музее хранятся также коренные зубы и фрагменты бивней мамонта. Известно, что такие млекопитающие достигали высоты 5,5 метров и массы тела 14—15 тонн. Это в два раза больше самого крупного слона, сообщают работники Тотемского музейного объединения на своей странице в социальных сетях.