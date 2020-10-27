В Череповце суд закрыл торговый центр "Ангажемент"

В Череповце закрыли ТЦ "Ангажемент". В торговом центре выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Постановление было вынесено еще в конце мая 2019 года, но индивидуальный предприниматель нарушения не устранил. В результате суд вынес решение: закрыть центр, а предпринимателя привлечь к административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в 20 тыс. рублей. В 2020 году у прокуратурой города совместно со специалистами Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Череповцу проведена повторная проверка торгового центра. Было установлено, что индивидуальным предпринимателем, допустивший нарушения пожарной безопасности и не принявшим своевременных и необходимых мер к ее обеспечению, существенно нарушены права граждан на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара. Эксплуатация здания до устранения нарушений пожарной безопасности в случае пожара может повлечь опасные последствия нанести вред жизни и здоровью людей. Поэтому прокуратура города обратилась в суд. Исковое заявление о приостановлении деятельности торгового центра до устранения нарушений было удовлетворено. сообщает прокуратура области.