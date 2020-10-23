Наушники пилота обнаружены в трех километрах от места крушения вертолета

Вертолет подняли на следующий день после падения, но людей в нем не обнаружили.

В Вологодской области продолжаются поисковые работы на реке Сухоне в Нюксенском районе, где упал вертолет.

Напомним. пока только одного погибшего удалось найти. Большая территория поисков, сильное течение, высокий уровень воды в крупнейшей реке Вологодчины - все это делает поиск довольно сложной задачей. Сегодня испортилась погода - то и дело идет дождь со снегом. "Акваторию обследуют баграми и кошками, спасатели проверяют береговую линию. Сегодня работа осложнена погодными условиями: на месте происшествия осадки, ветер, на реке сильное течение," - сообщает МЧС.

Сегодня специалисты 26 пожарной части нашли наушники пилота. Они находились в воде, в трёх километрах ниже от места крушения. Накануне было найдено одно из кресел.

Спасатели не делают прогнозов о сроках завершения операции. В день крушения в воде было найдено тело гендиректора АО "Дед Мороз" Олега Васильева. Его обнаружил местный житель и сообщил в полицию. Похороны состоятся в Вологде сегодня.

Известно, что в вертолете находились Сергей Мозер, Анна Швецова и Сергей Иог - представители вертолетной компании "Аэросоюз". Фото: стоп-кадр видео МЧС.