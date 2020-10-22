На трассе под Череповцом насмерть сбили женщину без фликеров

- Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

39-летняя женщина погибла на вологодской трассе. Вчера вечером на 3 километре подъезда к поселку Суда пешехода сбила иномарка. Авария произошла в кромешной тьме. Пострадавшая не имела на себе световозвращающих элементов, но при этом находилась, по какой-то причине, на проезжей части неосвещенного участка дороги.

По данным областного УМВД, ДТП произошло в 18:20. Женщину сбил сбил автомобиль «Рено Каптюр», двигавшийся в сторону трассы А-114 Вологда-Новая Ладога. За рулем находился 36-летний мужчина. Скорость машины не уточняется. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.