С гендиректором АО "Дед Мороз" простятся в эту пятницу

Олег Александрович Васильев

Стала известна дата прощания с бывшим заместителем губернатора, генеральным директором АО "Дед Мороз" Олегом Александровичем Васильевым. 20 октября он трагически погиб при крушении вертолета в Нюксенском районе Вологодской области, за 90 км от Великого Устюга.

В пятницу, 23 октября, в здании Вологодского областного драматического театра состоится гражданская панихида. Начало в 10 утра. Похороны пройдут на Мауринском кладбище под Молочным. Так пожелали родные.

После крушения вертолета было найдено лишь его тело. Поиски остальных трех человек продолжаются.