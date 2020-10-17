В Вологде разрешили левый поворот на Октябрьской-Мальцева

- Фото: администрация города Вологды

Начальник Департамента городского хозяйства Вологды сообщил о том, что один из светофоров в центре города отрегулировали. Теперь на перекрестке Октябрьская-Мальцева автомобилисты смогут поворачивать налево с Октябрьской на улицу Мальцева при движении из центра. Такой маневр стал безопасен.

"Мы отрегулировали светофор на этом перекрестке и разделили встречные потоки, а также убрали дорожный знак, сообщающий о запрете поворота", - сообщил Алексей Шумилов в соцсетях. Решение обосновали тем, что это снизит аварийность и разгрузит улицу.