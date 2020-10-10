В Вологде поймали молодежь, исписавшую гранитные плиты в центре на 375 тыс. руб.

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В областной столице удалось задержать молодых вандалов, которые маркером изрисовали 170 гранитных плит в самом центре города. О возмездии сообщил сам мэр в соцсетях. Уже после поимки подростки признались в содеянном.

Двое молодых людей и девушка испортили гранитные плиты у ЦУМа. Оказалось, что их художества не отмываются даже дорогостоящим средством за 63 тысячи рублей. Замена плит обойдется в 375 тысяч. Мэр Сергей Воропанов заметил, что это "ущерб значительный для любого кошелька, в том числе и для городского бюджета".

На данный момент полиция ведет проверку по факту вандализма.