Пару волков уничтожили под Вытегрой

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В Вытегорском районе охотники убили двух волков. Отстрел произошел около поселков Анненского моста и Волокова моста. В 2020 в районе уже добыли 20 хищников, а в регионе 217. Чаще всего убивают волков в Великоустюгском районе - добыто 30 шкур. В Бабаевском районе - 17, в Кадуйском и Нюксенском по 16.

Особи проверяются на инфекции, в том числе бешенство. В этом году заразных хищников не обнаружили.

На Вологодчине сейчас работают мобильные бригады по отстрелу, отслеживаются тропы к населенным пунктам. За самца выплачивают 3750 рублей, 4500 за самку, за волчонка вознаградят на 3000. Кроме того, охотники получают право внеочередного разрешения на кабана или лося.

Недавно волчонка обнаружили на территории детского сада в деревне Копылово Нюксенского района.