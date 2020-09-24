Волк забрел в детский сад под Нюксеницей

Фото очевидца, газета «Новый день» Фото: vk.com

Жители посёлка Копылово Нюксенского района выложили снимки молодого волка на детской площадке. Хищник зашел на территорию детсада в дневное время - к счастью, во дворе никого не было. Потом он скрылся в лесу.

Местные жители недовольны ситуацией: животное пробегало и в других населенных местах. Волчонка уже пристрелили и отправили на экспертизу по бешенству и другим болезням.

Сейчас за добычу волка вблизи городов и поселений выплачивают премии, работают и специализированные бригады по отстрелу: ставят самоловы, патрулируют лес.

Специалисты объясняют активность зверя погодными условиями. Прошлая зима началась поздно, что поспособствовало размножению и затруднило добычу - не видно следов, да и скорость стаи увеличилась. Вологжанам напоминают, что не стоит разводить свалки и оставлять животных на улице - они привлекают хищников.