Единоросс занял место в гордуме Череповца при явке 12%

Скриншот из предвыборного ролика Михаила Фото: vk.com

В Череповце избрали нового депутата Гордумы досрочно, из-за прекращения полномочий предыдущего чиновника. 13 сентября череповчане выбрали Михаила Колбиченкова - по одномандатному избирательному округу № 3. Кандидат выдвигался от партии Единая Россия.

При явке всего 12,76% победитель набрал чуть более половины голосов. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Малахов — 19,82%, от КПРФ Алексей Кощеев 19,14% голосов, самовыдвиженец Владислав Трофимов — 5,63%.

По словам председателя территориальной комиссии Лины Коробейниковой, нарушений не зафиксировано.