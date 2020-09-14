В Вологде вандалы повалили дорожный знак

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В Вологде на перекрестке улиц Горького и Прокатова вандалы повалили дорожный знак "Пешеходный переход". Молодые люди, распивая из бутылки, оожидали на перекрестке когда загорится зеленый свет. И время зра не теряли. Один из них наклонил знак. Этого ему показалось недостаточно, он сделал еще один подход и повалил его. После этого компания продолжила движение.

Акт вандализма зафиксировала камера наблюдения. Инцидент произошел 12 сентября в 19:40.

Вандалов ищут. Им придется компенсировать установку знака, кроме того, за подобные нарушения предусмотрен штраф.

Напомним, череповецкие вандалы. сломавшие ледяной городок, были отчисллены из учебного заведения и предстали перед судом.

В Красавино молодые люди осквернили мемориал, посвященный герою Сергею Преминину.