Архангельские моряки задержали вандалов, осквернивших памятник Преминину, спасшему мир от ядерной катастрофы

На нарушителей составлен протокол. Фото : ИА "СМ".

В Вологодской области молодая пара осквернила памятник матросу, спасшему мир от ядерной катастрофы. На месте их застали моряки, они и сдали вандалов полиции

ЧП произошло городе Красавино,на родине Героя России Сергея Преминина, возле школы№15. Там 15 лет назад установлен мемориал - рубка атомной подводной лодки. В этой школе учился Сергей Преминин, который вручную заглушил атомный реактор, а сам не смог выйти из заглушенного отсека. Лодка затонула, Сергей погиб, но мир был спасен от ядерной катастрофы.

Как сообщает группа ИА«Советская мысль», в Красавино приехали представители Морского собрания города Вельска Архангельской области. Возле мемориала они увидели молодых людей, которые писали на борту похабщину. Моряки задержали молодых людей и передали полиции. Как выяснилось, 19-летний юноша учился в школе, носящей имя Сергея Преминина, он в своем поступке не видит ничего дурного.

Проступок молодых людей вызвал повышенное внимание к памятнику. По словам моряков, рубку три года назад приводили в порядок - заменили выбитые стекла, внутри сварили новые трапы вместо проржавевших. Но теперь необходимо вновь привести рубку в порядок.

В этом году исполняется 55 лет со дня рождения Сергея Преминина. В Красавино пройдет традиционный слет военных моряков четырех регионов. Один из