В частном доме под Вологдой нашли скелет мужчины на матрасе

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В деревне Трифоново Вашкинского района в частном доме, где давно никто не жил, обнаружили жуткую находку.

По данным следственного комитета, изба принадлежала мужчине, что умер два десятка лет назад. Родственник, что раз в год заезжал проверить имущество, в конце концов 3 года назад передал ключ одному из местных жителей. В дом новый "сторож" не заходил, но недавно заметил пропажу ключа и испугался - решил проверить, не случилось ли чего.

8 сентября он понял, что изба закрыта изнутри. После вскрытия замка в доме нашел тело мертвого человека... Истлевший труп покоился на матрасе. На данный момент полицейские пытаются установить личность погибшего. Телесных повреждений на теле не обнаружено. Судмедэксперты попытаются установить причины и время гибели мужчины.