В Череповце заработали передвижные пункты вакцинации

В Череповце начали работать передвижные прививочные пункты.10 сентября передвижной пункт вакцинации от гриппа открылся у торгового центра «Июнь» в Зашекснинском районе, 9 - пункт в тестовом режиме работал у „Леруа Мерлен“.

"За два часа прививку от гриппа сделали 37 человек. Люди идут очень охотно. Возраст разный, есть пенсионеры и молодежь. Прививочные пункты будут работать в разных районах города, чтобы всем горожанам было удобно", —сообщает официальный сайт Череповца.

Прививка от гриппа делается бесплатно. Для взрослых используется вакцина «Совигрипп», она защищает от самых опасных штаммов гриппа.