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Сямженская скамейка прославилась на всю Россию

Блогерам не понравилось, что власти устроили торжественное открытие
Евдокия СахароваЕвдокияСахарова
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Сямженская скамейка, установленная напротив администрации района, прославилась на всю Россию. Ее изготовление проспонсировал местный бизнесмен Дмитрий Кургин: это подарок землякам к 85-летию Сямженского района. Торжественная церемония вызвала волну осуждения в соцсетях. Скамейка попала в рубрику "Чиновники открывают вещи". Ранее в список внесли открытие памятной доски депутата самому себе и асфальтирование двора.

Россиян злит, что чиновники с аниматорами, ленточками и диджеями пафосно открывают простые вещи, как будто это их личный подарок народу. Обычно такие объекты не блещут высокотехнологичностью, выполнены за бюджетный счет, банальны и часто бесполезны. Например, в 2015 году в республике Коми чиновники с перерезанием ленточки открыли остановку, представляющую собой лишь несколько бетонных плит. Спустя неделю она была демонтирована, т.к установку не согласовали с дорожным надзором.

Однако все оказалось не так однозначно в случае Сямжи. Мать спонсора рассказала изданию «Подъем», что ситуацию с открытием скамейки в интернете восприняли неверно - эта церемония была лишь началом большого праздника, посвященного 85-летию района. Администрация таким образом поблагодарила предпринимателя за щедрый подарок. Тем временем скамейке присвоили статус арт-объекта.