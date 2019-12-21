Мэр Вологды попал в рейтинг абсурда от известного блогера

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-21T13:44:51+03:00

Депутат, открывший сам себе памятную доску, и Сергей Воропанов, заасфальтировавший двор для детей, попали в топ-10 самых абсурдных открытий российских чиновников за 2019 год

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Вологодчина удостоилась сразу двух мест в топ-10 абсурдных открытий чиновников от известного блогера-урбаниста Ильи Варламова. I место победителя заполучила памятная доска на здании Никольского УМВД, посвященная депутату заксобрания Павлу Горчакову, который сам себе ее и установил. Скромное 8 место занял мэр города Вологды Сергей Воропанов с детским праздником в честь асфальтирования двора на улице Ленинградской 101а.

Илья Варламов в своем блоге раскритиковал чиновников, которые для собственного пиара устраивают балаган с ряжеными и детьми из открытия банальных базовых вещей, которые часто "уже устарели за 20 лет до этого". Блогер заметил, что неадекватно из обыденной своей работы делать общественный праздник – это "свидетельство управленческой импотенции".

"На 8 месте в этом списке оказался двор на улице Ленинградской, 101а в Вологде, залитый асфальтом в рамках проекта "Комфортная городская среда". Представьте: мэр Вологды Сергей Воропанов приезжает в грязный весенний двор и случайно встречает там милую девчушку по имени Полина... Наш герой понимает, что оставить двор в таком виде он уже не сможет. Они делают совместную фотографию, и мэр обещает вернуться в День защиты детей, чтобы отпраздновать его с Полиной в отремонтированном дворе. Сказано – сделано! Мэр вернулся в тот же двор, да не просто во двор, а во двор, залитый асфальтом в рамках проекта "Комфортная городская среда". Ну не круто ли?! Вот теперь детям есть где играть. Например, прямо на гигантской парковке", – пишет блогер.

I место в рейтинге абсурдных открытий получила памятная доска на здании Никольского РОВД, посвященная депутату Вологодского заксобрания от "Единой России" Павлу Горчакову, которую он открыл сам. "Ну правильно, а чего смущаться? Себя надо любить и ценить!", – заметил Варламов.

В рейтинг от других регионов попала мусорная площадка, металлическая сушилка во дворе, новые окна в детсаде, парковка, кабинка общественного туалета и уродливая "аллея" за полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU