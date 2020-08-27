Ликеро-водочный в Вологде потушили

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице пожарным удалось потушить здание ликеро-водочного завода. 26 августа примерно с 11:40 на улице III Интернационала 39 начала гореть крыша. Всего 625 квадратных метров. Люди не пострадали, производство полностью остановлено. Ликвидация ЧП осложнялась тем, что в здании хранились сотни тонн спирта, не было выхода на крышу и чердачные помещения.

К четырем часам дня специалистам удалось устранить открытое горение. При этом эвакуировали соседнюю поликлинику. Очевидцы рассказали, что было выставлено оцепление.

Пока пожарные не называют точной причины возгорания: рассматриваются разные версии. Сред них электротехническая, поджог и неосторожного обращения с огнем при проведении сварочных и других огневых работ. Ведется расследование.