В Вологде горит ликеро-водочный завод

Фото с места ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице произошел пожар на территории ООО «Русский Север» по адресу улица III Интернационала, 39. О возгорании сообщили в 11:45, на место выехали 53 специалиста, 18 единиц техники. Из здания самостоятельно вышли 130 работников. Никто не пострадал.

К моменту прибытия МЧС горела кровля. Пламя буйствует в основном здании предприятия площадью 625 квадратных метров. Ликвидация идет до сих пор. Пожар локализован, угрозы распространения нет.

На третьем этаже находится 300 тонн спиртосодержащей жидкости, на первом 500 тонн спирта. Производство полностью остановлено. Вологодское МЧС уже проконсультировалось со специалистами с Санкт-Петербурга.

Телефон доверия Вологодского МЧС 72-99-99.