Два вологжан hисовали запрещенные знаки на памятнике Ленина

В областной столице задержаны двое мужчин, которые подозреваются в вандализме.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Вологодской области, в Вологде на двух исторических объектах - памятнике В.И. Ленину в сквере на площади Революции и Владимирской часовне в Кремлевском саду появились нарисованные запрещенные знаки. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, вандалы были установлены.Это двое мужчин 1987 и 1989 годов рождения.

По двум фактам вандализма возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 214 УК РФ (Вандализм). Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщала "Комсомольская правда"- Вологда, в Красавино моряки задержали молодую. парочку, пишущих похабщину краской на мемориале, посвященном Сергею Преминину - моряку-герою, спасшему мир от ядерной катастрофы.