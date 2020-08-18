В Вологде магазин выплатит 100 тыс за покупателя без маски

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В Вологде городской суд вынес решение по делу о нарушении масочного режима. В июне в помещении мини-рынка на Окружном продавец обслужил покупателя, не надевшего маску. За это предприниматель заплатит 100 тысяч рублей штрафа.

Суд признал торговую точку виновной. Постановление в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано. В Вологодской области до сих пор действует режим повышенной готовности. Вологжане обязаны носить маски в общественных местах. Обслуживать покупателей, игнорирующих масочный режим, запрещено.