Вологодские чиновники собрались купить себе стол за 100 тысяч

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Вологодским чиновникам понадобился стол для заседаний за 100 тысяч рублей. Деньги собираются взять из бюджета Вологодчины. Аукцион на поставку офисной мебели объявило БУ ВО «Управление по эксплуатации зданий» 7 августа. Длина стола должна быть не менее 5 метров, а форма столешницы - "дугообразный прямоугольник с наружным выпуклым радиусом столешницы 1600 мм; внутренняя его часть вогнута". С цветом тоже опредилились — это файнлайн крем.

Помимо стола для заседаний потребовались еще четыре поменьше и подешевле: длина около метра, а стоимость 40 тысяч рублей. Аукцион пройдет не раньше 17 августа.